Об этом рассказал отец футболиста Ринат Билялетдинов, сообщает «НБН» со ссылкой на Р-Спорт.

По словам отца футболиста, повестка может быть незаконной, поскольку Динияру 37 лет, а частичная мобилизация в России предусматривает призыв до 35 лет.

Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить об эмоциях, потому что он не служил, хотя проходил военную службу, но она была специфичной со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принял присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки говорит – призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому здесь какая-то нестыковка»

– сказал Ринат Билялетдинов.

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