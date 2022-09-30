Как информирует «НБН» со ссылкой на Boxing News 24, Фрэнк Уоррен рассказал, выйдет ли Фьюри на ринг против Эй Джея, или же украинца Александра Усика.

В целом, по словам промоутера Фьюри, «Цыганский король» желает выйти на поединок уже в декабре 2022-го. Но имя предполагаемого соперника пока что неизвестно.

При этом, говоря о возможности проведения боя с Уиком, Фрэнк Уорен заявил:

«Тайсон Фьюри желает сразиться. Это будет третьего числа. Он готов провести большой бой в феврале или же марте с Александром Усиком. У него был один бой за двенадцать месяцев».

Ранее Тайсон Фьюри уже озвучивал имя своего вероятного соперника на ринге.