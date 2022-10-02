Как информирует «НБН» со ссылкой на Talk Sport, менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что у команды спортсмена есть план относительно того, кто может стать соперником Усика в случае, если поединок с Тайсоном Фьюри не состоится.

Дословно из обнародованного Климасом заявления:

«Я очень надеюсь, что бой с Фьюри таки состоится. Я даже слышал, он третьего декабря намерен провести бой, и у нас с этим нет больших проблем. Однако если посмотреть с другой стороны, то бокс, где произойти может все что угодно – люди руки ломают, ноги и так далее, поэтому предсказать трудно все это. Но у нас скрещены пальцы. Мы будем готовы со своей стороны на все сто процентов. Если бой таки не состоится, тогда не стоит винить нашу команду».

При этом он продолжил:

«В действительности же Александр Усик позвонил и сказал: «Если Тайсон Фьюри недоступен и мы не можем провести бой с ним, тогда я бы хотел сразиться с Уайлдером». Когда я спросил его почему, он ответил: «Уайлдер боец рискованный, и мне это нравится».

Ранее в команде Фьюри рассказали, когда может состояться бой с Усиком.