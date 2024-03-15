О том, что сегодня, 15-го марта, в городе Ньон (на территории Швейцарии) прошло церемониальное мероприятие, посвященное жеребьевке к четвертьфиналу и полуфиналу «Лиги Конференций», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную на официальной странице «Союза европейских футбольных ассоциаций» (УЕФА).

С результатами жеребьевки «Лиги Конференций 23-24» к 1/25 финала можно ознакомиться чуть ниже:

бельгийский «Брюгге» сыграет с греческим «ПАОКом»;

греческий «Олимпиакос» с турецким «Фенербахче»;

британская «Астон-Вилла» с французским «ЛОСК-Лиллем»;

чешская «Виктория» с итальянской «Фиорентиной».

В 1/2 финала встретятся победители матчей:

между «Астон-Виллой» и «ЛОСК-Лиллем» — между «Олимпиакосом» и «Фенербахче»;

между «Викторией» и «Фиорентиной» — между «Брюгге» и «ПАОКом».

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