О том, что сегодня, 15-го марта, в городе Ньон (на территории Швейцарии) прошло церемониальное мероприятие, посвященное жеребьевке к четвертьфиналу и полуфиналу «Лиги Конференций», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную на официальной странице «Союза европейских футбольных ассоциаций» (УЕФА).
С результатами жеребьевки «Лиги Конференций 23-24» к 1/25 финала можно ознакомиться чуть ниже:
- бельгийский «Брюгге» сыграет с греческим «ПАОКом»;
- греческий «Олимпиакос» с турецким «Фенербахче»;
- британская «Астон-Вилла» с французским «ЛОСК-Лиллем»;
- чешская «Виктория» с итальянской «Фиорентиной».
В 1/2 финала встретятся победители матчей:
- между «Астон-Виллой» и «ЛОСК-Лиллем» — между «Олимпиакосом» и «Фенербахче»;
- между «Викторией» и «Фиорентиной» — между «Брюгге» и «ПАОКом».
Ранее наш новостной портал информировал о том, какие европейские топ-клубы «положили глаз» на голкипера юношеского состава «Динамо» Моисеева.
Добавить комментарий