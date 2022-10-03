Как информирует «НБН» со ссылкой на AS, во время послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти рассказал, что повреждение у бельгийского голкипера Куртуа не весьма серьезное. Однако медицинское обследование определит все окончательно.

Уже после проведения медицинского обследования станет ясно, сможет ли Куртуа защищать ворота «сливочных» в матче против донецкого «Шахтера», или же его место займет наш земляк Лунин.

Насколько известно, поединок между испанский футбольным клубом «Реал» (Мадрид) и украинской командой «Шахтер» (Донецк) состоится пятого октября. Матч будет проходить на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 22 часа по киевскому времени.

Примечательно, что этот матч станет первым в истории этих клубов в розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Роман Зозуля высказался о российской пропаганде в Испании.