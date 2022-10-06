Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky Sports, глава Top Rank Боб Арум анонсировал вероятную дату вышеуказанного боя, если поединок таки состоится.

Дословно из заявления Арума:

«Естественно, бой с Александром Усиком возможен. Я практически каждый день поддерживаю связь с Эгисом Климасом, являющимся менеджером украинца, так как он также занимается делами этих боксеров. Итак, я все время наблюдаю за этой ситуацией. Более того, Климас также сказал, что он ведет переговоры относительно потенциальных мест проведения этого боя. Поединок между боксерами может состояться в последнюю неделю февраля, или в первую неделю марта. Это могло бы всех нас устроить».

Напомним, ранее в команде Усика озвучили имя вероятного соперника украинского боксера.