Как информирует «НБН» со ссылкой на Marca, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья голкипера испанского клуба. Речь идет о Тибо Куртуа.

Таким образом, наставник «Реал» (Мадрид) заявил, что он сомневается в том, что бельгийский вратарь поедет на ответный матч против «Шахтер» (Донецк) в Варшаву. При этом он отметил, когда все же Куртуа сможет вернуться к своим выступлениям.

Дословно из заявления Анчелотти:

«Нужно хорошенько подумать, будет ли хорошей идеей взять Куртуа на поединок в Варшаву. Думаю, он точно будет готов на эль-классико».

Насколько известно, донецкий «Шахтер» будет принимать мадридский «Реал» одиннадцатого октября в столице Польши. В первом матче испанцы одержали минимальную победу над «горняками» 2:1.