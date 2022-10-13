Как информирует «НБН» со ссылкой на фейсбук Александра Денисова, на этот раз легендарный спортсмен встретился с семьями погибших ультрас.



Известно, что по просьбе бывшего директора телеканалов «Футбол 1/2/3» Александра Денисова Андрей Шевченко присоединился к благотворительному фонду «Трибуна Героев». Целью фонда является поддержка семей погибших в результате российской агрессии ультрас.

Стоит отметить, что Андрей Шевченко пожертвовал приличную сумму денег и на этот раз. В частности, он передал фонду 400 тысяч гривен, а также провел встречу с семьями, в том числе и детьми погибших болельщиков.

Напоследок отметим, что Андрей Шевченко вручил семьям погибших ультрас памятные подарки, на которых оставил собственный автограф.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Андрей Шевченко помогает Украине во время войны.