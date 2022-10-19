Как информирует «НБН» со ссылкой на Corriere dello Sport, причиной тому, что легионер «Специи» Виктор Коваленко не выйдет на футбольное поле до конца текущего года стала травма, которую получил спортсмен.

Известно, что повреждение наш земляк получил во время одной из тренировок ФК «Специи». Футболист столкнулся с проблемой в подколенном сухожилье на правой ноге.

Стоит отметить, что данное повреждение не даст бывшему игроку ФК «Шахтер» выйти на поле в текущем году. Восстановление же Виктора Коваленко будет продолжаться до начала 2023 года.

Напомним, из-за травмы основного голкипера мадридского «Реала» Куртуа последние матчи ворота «королевского клуба» защищает наш соотечественник Андрей Лунин.