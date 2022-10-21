Как информирует «НБН» со ссылкой на «Левый берег», промоутер украинского спортсмена Александра Усика Александр Красюк поделился мыслями о том, может ли состояться бой межу украинцем и американцем.

Так, по словам Красюка, этот бой не состоится, однако Александр Усик придерживается собственной цели. А цель нашего земляка – это звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Но только дойти к этой цели в ближайшее время будет немного проблематично, ведь был оглашен бой между чемпионом мира Тайсоном Фьюри и Дериком Чисорой.

Как известно, бой между британцами пройдет третьего декабря на арене «Тоттенгем Хотсур, что в Лондоне».

Дословно из заявления Красюка:

«Мне очень нравится этот бой. В качестве фаната бокса я бы с огромным удовольствием посмотрел этот поеднок. Но речь в том, что с тех пор, когда Усик перешел в профессионалы, наша цель состояла в том, чтобы собрать все эти пояса. Нам удалось достичь этого в первом тяжелом весе, а теперь же мы на пути к этому же но только в супертяжелом дивизионе».

Напомним, ранее мы уже писали о вероятности проведения боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.