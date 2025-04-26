Как информирует «НБН» со ссылкой на материал тематического портала «Чемпіон», футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказался относительно завтрашнего противостояния со столичным «Динамо» в рамках чемпионата Украины.

Исходя из слов 22-летнего лидера «горняков», решающий матч в национальном кубке, гораздо важнее для его одноклубников, чем отечественное классическое противостояние («классико» или дерби — матч с участием сильнейших и самых титулованных клубов — киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера») в чемпионате Украины.

По мнению Судаков, если учитывать текущее турнирное положение, то приоритетнее для «оранжево-черных» победить в финале Кубка Украины. Впрочем, каждый матч против «Динамо-Киев» имеет почти идентичное значение, как для донецкой команды, так и для ее болельщиков.

Отметим, что сейчас «Шахтер-Донецк» отстает от «Динамо-Киев» на 10 очков, и вряд ли успеет наверстать упущенное за 5 туров до завершенияч чемпионата:

Фото — flashscore.ua

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