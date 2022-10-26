Как информирует «НБН» со ссылкой Boxing Scene, президент WBO (Всемирная боксерская организация, — ред.) Франсисо Валькарсель назвал имя Александра Усика в качестве «Бойца 2022 года».

При этом глава Всемирной боксерской организации отметил, что у Александра «большое сердце» и он сражался на ринге за всю Украину.

Дословно из заявления Валькарселя:

«Ты имеешь большое сердце. Я точно знаю, ты сражался за всех своих людей. Ты являешься «Бойцов года». Я очень надеюсь, что тебе это понравится. Мы гордимся тобой. Эгис Климас, рядом с тобой лучший боец в мире».

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что бой между Александром и Уалдером невозможен.