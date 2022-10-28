Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт «Шахтер», Михаил Мудрик установил рекорд клуба по скорости.

Речь идет о том, что во время выездного поединка против ФК «Селтик» в рамках Лиги чемпионов, который состоялся двадцать пятого октября, украинский спортсмен достиг скорости в 36,6 км/час.

В донецкой команде подчеркнули, что это является новым рекордным показателем в команде с момента начала отслеживания такого показателя.

Предыдущий рекорд скорости был установлен на отметке 34,9 километров в час. Стоит отметить, что его тоже установил Михаил Мудрик и обратно же в матче против того же «Селтик», состоявшегося четырнадцатого сентября. Этот показатель был лучшим результатом «Шахтера» в скорости на протяжении последних четырех лет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что после результативных матчей в Лиге чемпионов, стоимость нашего соотечественника Михаила Мудрика выросла в два раза.