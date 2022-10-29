Как информирует «НБН» со ссылкой на Evening Standard, уже совсем вскоре Зинченко возвратится в общую группу своей команды, так как его восстановление находится на завершающей стадии.

Сейчас украинский легионер лондонского футбольного клуба проводит отдельные от команды тренировки, причем под тщательным наблюдением клубных врачей.

При этом известно, что руководство ФК «Арсенал» вовсе не торопится бросать в бой Александра Зинченко, так как бережно относится к нашему соотечественнику. Клуб не желает, чтобы у футболиста в очередной раз произошел рецидив травмы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что игрок донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик установил новый рекорд скорости в матче против «Селтика», достигнув отметки в 36,6 километров в час.