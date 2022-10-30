Как информирует «НБН», главный бой вечера состоялся в Нью-Йорке, где на ринге сошлись представитель Украины Василий Ломаченко, а также американский спортсмен Джемейн Ортис.

Боксеры категории легкого веса провели полный бой, то есть двенадцать раундов. В итоге единогласным решением судей победу одержал наш соотечественник Василий Ломаченко.

Следовательно, Василий одержал семнадцатую победу в профессионалах, а Ортис потерпел первое за всю свою карьеру поражение.

Примечательно, что состоявшийся поединок стал первым победным боем для «Ломы» после того, как он принимал участие в теробороне Украины.

Напомним, ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) озвучил имя «Бойца-2022». Им стал наш земляк Александр Усик.