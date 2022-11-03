Как информирует «НБН», в сообщении Football Daily отмечается, что Александр Зинченко вернулся в общую группу в весьма хорошем настроении.

Известно, что возвращения нашего соотечественника в команду состоялось как раз в преддверии матча последнего тура Лиги Европы Арсенала против Цюриха. Начало встречи, как известно, в 22 часа.

Как отмечается, футбольный клуб из Лондона предпримет попытку победить и гарантировать победу в группе «А». Непосредственно перед игрой ПСВ находится позади. Разница в очках – два балла.

Как известно, ранее руководство английского футбольного клуба заявило, что не намерено бросать в первый же матч только вернувшегося в строй украинского футболиста Александра Зинченко.