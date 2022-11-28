Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», на 44-й минуте, в конце первого тайма, когда футболисты сборной Бразилии собирались подавать угловой, на арене внезапно пропало освещение. Светиться остались только рекламные щиты вокруг поля.

И пока бразильцы готовились подавать угловой, судья не дал сигнал о том, что поединок можно продолжить.

Однако уже спустя десять секунд освещение на стадионе появилось. Игра после этого возобновилась.

К слову, поединок завершился со счетом 1:0 в пользу Бразилии. Автором гола на 82-й минуте матча стал Каземиро.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сборная Катара по футболу не имеет шансов выйти из группы.