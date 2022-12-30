Как информирует «НБН» со ссылкой на AlArabiya, стало известно о том, что нападающий продолжит свою футбольную карьеру на Ближнем Востоке.

За два сезона, которые португалец проведет в команде «Аль-Насром», контракт с которой, согласно данным арабских СМИ уже подписан, футболист получит просто «космические» деньги. Сообщалось, что за год спортсмену будут платить 75 миллионов евро. Другие же источники и вовсе сообщают, что за двенадцать месяцев зарплата футболиста будет достигать 200 миллионов.

Согласно данным прессы, контракт между Роналду и арабским футбольным клубом «Аль-Насром» подписан на два года.

Ранее мы уже писали о том, что Криштиану Роналду может отказаться от статуса наиболее высокооплачиваемого футболиста в мире ради карьеры в Европе.

