Как информирует «НБН», движение ЧЕСТНО внесло экс-чемпиона мира и олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов Василия Ломаченко в список государственных предателей, о чем говорится на официальном сайте организации.

Причиной тому послужил пост боксера в социальной сети «Инстаграм», где боксер выставил публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата, где тот говорит, что именно Украинское государство начало войну против Бога, против Господней церкви, а также народа Украины.

Примечательно, что именно такие тезисы являются ключевыми нарративами российской пропаганды.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Василий Ломаченко должен провести свой следующий бой с Дэвином Хэйни.