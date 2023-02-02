Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное на странице Андрея Шевченко в «Фейсбук», обладатель Золотого мяча напомнил, что спорта вне политики не существует. Кроме того, он высказал уверенность в том, что прощать преступления белорусам и россиянам запрещено.

«Никакого спорта вне политики быть не может. Спортивные соревнования уровня Олимпиады – это возможность транслировать любое послание сразу же всем людям на земле. И если спортсмены из Российской Федерации или Беларуси выходят на арену с флагами или без них, то для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначное – война завершена, все можно забыть и простить», — написал Андрей Шевченко на своей странице в социальной сети.



Таким образом, украинский спортсмен призвал МОК не допускать спортсменов из государств-агрессоров к соревнованиям. Кроме того, Шевченко попросил, чтобы МОК акцентировал свое внимание на том, что происходит в Украине во время войны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на фронте в Украине был ликвидирован генеральный секретарь Федерации каратэ России.