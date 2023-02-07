Как информирует «НБН» со ссылкой на Boxing Social, Арреола сражался против Виталия Кличко в 2009 году. Тогда после десятого раунда Крис отказался продолжать поединок. Примечательно, что во время боя с Уайлдером, Арреола также отказался вести поединок до конца, но сделал это еще после восьмого раунда.

Дословно из заявления Арреола:

«Эти боксеры имеют разную силу. Когда Кличко наносит удар, то он всячески пытается пробить тебя насквозь. А Уайлдер бьет так, как кнутом. Когда Кличко меня пробивал, я чувствовал себя тем, кто покидает свое тело. Мне тогда казалось, что я отделяют от своего тела. Именно так сильно бьет Кличко».

Напомним, ранее мы уже писали об ответе Усика на провокационные заявления Тайсона Фьюри.