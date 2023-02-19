Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные Национального олимпийского комитета Украины в твиттере.

На странице НОК в соцсети появился пост с поздравлением украинских фристайлистов. Сообщается, что спортсмены смогли завоевать бронзовую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира в грузинском городе Бакуриани.

В составе бронзовых призеров присутствовали следующие спортсмены: Анастасия Новосад, Ольга Полюк, Максим Кузнецов, Дмитрий Котовский, а также Александр Окипнюк.

Отметим, что для спортсменов — это первая медаль на чемпионатах мира в данной дисциплине, ну а для сборной Украины первая в командных соревнованиях.

Напомним, что ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал политиков за просьбы исключить из Олимпиады Беларусь и Россию.