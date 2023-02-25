Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью промоутера Усика Александра Красюка в подкасте Box Office.

Во время интервью Красюк заявил, что действующий чемпионат мира в супертяжелой категории Александр Усик оказывает огромную помощь для своей страны.

Так, промоутер ответил, что на данный момент известно о том, что Александр Усик пожертвовал на восстановление страны, а также на помощь украинцам около 14 миллионов гривен. Но, как уточнил промоутер — это только та сумма, которая доступна и известна, на самом деле масштабы помощи боксёра могут быть куда больше.

Красюк рассказал, что украинский боксёр также организовал свой фонд, который собирает деньги на помощь стране. Кроме того, он уточнил, что настоящая сумма, которую спортсмен отдал со своего кармана остаётся секретом.

Напомним, что ранее украинский боксёр Александр Усик ответил, как бы он применил магические способности в отношении Путина.