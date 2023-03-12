Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на источник talksport.com.

Из источника стало известно, что Уоррен подтвердил точную дату поединка двух тяжеловесов. Если верить британскому промоутеру, то бой Фьюри и Усика точно должен состояться уже 29 апреля текущего года. При этом, Фрэнк отметил, что команда Фьюри не была до конца уверена в том, подойдёт ли данная дата поединка британскому боксёру, но всё сложилось хорошо и бой точно пройдёт в один из последних дней апреля в Лондоне.

Также Уоррен отметил, что обе стороны наконец-то разобрались с контрактами и осталось всего лишь их подписать.

Напомним, что ранее в команде Фьюри сообщили о том, что экс-чемпион мира помогает готовиться британскому боксёру к бою с Усиком.