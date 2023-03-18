Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «Sportarena«.

Как говорится в источнике, Виталий Кличко считает, что Тайсон Фьюри не имеет права отказываться от поединка с Александром Усиком, иначе его по праву можно считать самым большим трусом.

В то же время, бывший боксёр заявил, что Александр Усик далеко не самый удобный соперник для Тайсона Фьюри, поэтому британец всячески пытается найти выход из этой ситуации, но бой обязательно должен состояться.

Что касается прогнозов на предстоящий поединок, то Кличко не стал их делать, прокомментировав это тем, что в супертяжелом весе возможно всё и даже один единственный удар может решить исход боя.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что поединок между Усиком и Фьюри должен состояться 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.