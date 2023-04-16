Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на «24 Канал«.

Так, из источника известно, что сразу три украинских боксера смогли победить своих соперников на ринге. Ярослав Харциз, который только недавно дебютировал на профессиональном встретился с чешским боксером Петром Рандишеком. Украинец уничтожил своего соперника ещё в первом раунде.

Другой украинский боксер Даниэль Лапин вышел на ринг против испанца камерунского происхождения Эмануэля Фезо. Впервые в карьере Лапину удалось нокаутировать своего соперника. Победа над 42-летним испанцем стала уже седьмой в карьере Лапина.

Помимо этого стоит отметить, что главным поединком на этом вечере бокса был бой Дмитрия Митрофанова против венесуэльца Карлоса Родригеса. Митрофанов также одержал победу.

Кроме того, мы ещё сообщали о том, что ранее Виталий Кличко дал комментарий по поводу боя Усик-Фьюри.