Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на польские источники.

Как говорится в источнике, украинский боксер Александр Усик с начала полномасштабного вторжения армии Российской Федерации в Украину оказывает активную помощь бойцам Вооруженных сил Украины. Усик за это время перечислил достаточно большую сумму на нужды военных, а также активно поддерживает с ними связь. Также известно, что Усик неоднократно был на линии фронта, где встречался с бойцами ВСУ.

Кроме того, супертяжеловес Усик рассказал, что во время одного из своих многочисленных визитов на линию фронта он стрелял из танка, правда, как сказал боксер — это было на полигоне.

Также он отметил, что планирует посетить украинских военных на линии фронта накануне поединка против Дюбуа, который скорее всего состоится в Польше.

Отметим, ранее мы писали о следующем сопернике Усика.