О том, что форвард Лионель Месси даже еще сам не осознал, когда же могут закончиться его выступления в национальной сборной Аргентины, но уже полагает — это произойдет в ближайшее время, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания GOAL.

По словам Месси, он не знает в точности, когда завершит свои выступления в сборной, но это скоро случится, особенно, если учитывать его возраст. Впрочем, форвард пока не знает, как выбрать правильное время для такого решения, потому не раздумывает над ним, а просто наслаждается тем, что есть. В частности, его команда уже выиграла «Копа Америка» и Чемпионат мира, что было довольно прекрасным временем.

Месси подчеркнул то, что может стать неким его личным знамением:

Господь укажет, когда мне закончить в сборной, но это будет скоро.

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