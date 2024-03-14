О том, какие мысли относительно результативности действий главного тренера команды Марино Пушича «накопились» у полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «FC Shakhtar Donetsk».

По словам Судакова, с приходом этого тренера, в команде сложилась просто невероятная атмосфера — даже после первого теоретического «урока» Пушича, футболисты все поняли буквально «за 15 минут».

Кроме того, Судаков подчеркнул — все идеи Пушича по душе «оранжево-черным», поскольку в первую очередь новый тренер является невероятным человеком, отношение которого «к себе» чувствуется, и потому «ты хочешь реально выходить и каждую игру биться».

Полузащитник «Шахтера» резюмировал:

Но я не ошибался [в Пушиче]. Мы просто понимали и понимаем, чего он хочет от нас. Он очень доступно все рассказывает. Я надеюсь, что мы это докажем и покажем на футбольном поле в этом году.

Ранее мы писали о том, как Шацких высказывался о причине увольнения ван Леувена из «Шахтера».