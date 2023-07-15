О том, что «Федерация фигурного катания на коньках» РФ смогла получить финансирование лишь вследствие того, как кремлевский тиран Владимир Путин лично отдал приказ о взятии на себя расходов госкорпорацией «Ростелеком», и это является прямым подтверждением — Москва использует спорт в качестве пропаганды, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Ирины Родниной для РИА «Новости», опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Родниной, являющейся победительницей «Саппоро-72», «Инсбрука-76» и «Лейк-Плэйсида-80», российский диктатор вызывал «на ковер» главу «Ростелекома», чтобы назначить того ответственным за фигурное катание. В частности, тогда еще президент «Федерации фигурного катания на коньках» РФ Александр Горшков, подошел к Путину на совете по спорту с жалобой: «Беда у нас с фигурным катанием! Нет денег, ничего нет». После чего президент страны-агрессора подозвал «жестом пальца» руководителя «Ростелекома», и сказал, — «Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание».

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