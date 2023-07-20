О том, что почти ровно 1 год назад, молодой украинский футболист решил сменить свой текущий клуб из-за главного тренера британских «канониров», пишет «НБН», ссылаясь на материал Just Arsenal.

В июле 2022-го года «Арсенал» оплатил трансфер Александра Зинченко суммой в 32 миллиона фунтов стерлингов, о чем новые «хозяева» не пожалели — украинец стал одним из лидеров лондонской команды (в течение 1 года было проведено 33 матча, в которых Зинченко забил 1 мяч и сделал 2 эффективные передачи).

Впрочем, не менее важная причина перехода к «канонирам» — Зинченко очень хотел снова «поработать» с Микелем Артетой, являющимся основным тренером «Арсенала», поскольку имел наилучшие воспоминания о работе наставника, который с 2016-го по 2019-й годы был ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Бэкхем сообщил, будет ли Месси участвовать в ближайшем матче «Интер-Майами».