О том, почему киевский клуб отказался от заманчивого предложения «Торино» в 4 миллиона евро плюс выплату бонусов за 21-летнего полузащитника Владимира Бражко, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий, озвученный президентом «Динамо» Игорем Суркисом, опубликованным в SPORT.UA.

По словам Суркиса, предложение «Торино» является достаточно унизительным, поскольку Владимир Бражко по праву считается одним из самых перспективных полузащитников клуба, который, судя по всему, в ближайшем будущем сможет принести огромную пользу «Динамо».

Президент столичного клуба подчеркнул:

Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды! Надо продавать так, как мы это сделали с Забарным (отдан «Борнмуту» за 22,7 миллиона евро) или Миколенко (оказался в «Эвертоне» 23,5 миллиона евро).

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