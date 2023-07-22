О том, что в ночь на 22-е июля, согласно европейскому времени, аргентинский футболист впервые выступил в составе американского клуба «Интер-Майами» в рамках «Кубка лиг» против мексиканского клуба «Крус-Асуль», став автором решающего гола, пишет «НБН», ссылаясь на материал SPORT.UA.

В частности, благодаря участию Месси и Компании, «Интер-Майми» добился победы над «Крус-Асуль» с небольшим отрывом — счет остановился на 2:1. С этого момента, Лионель Месси может похвалиться ровно 700-ю «игровыми» голами «в игре», и его ближайшим соперником в подобном достижении является Криштиану Роналду с 686-ю голами «с игры».

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