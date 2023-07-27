О том, что наши спортсмены смогут участвовать в состязаниях с гражданами России и Беларуси лишь при выполнении определенного условия, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение Министерства молодежи и спорта, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

В частности, согласно приказу № 4435 от 26-го июля 2023-го года, допускается выступление украинцев на совмещенных с россиянами и белорусами соревнованиях, если последние не станут выходить под национальными флагами своих государств. В обратной ситуации, когда спортсмены из РФ и РБ отказываются от нейтральной символики, украинским спортсменам не разрешается принимать участия в подобных мероприятиях.

Ранее наш информационный портал писал о том, что организаторы «Открытого чемпионата по теннису», проходящего в Польше, не намерены допускать к соревнованию теннисистов из страны-агрессора и ее сателлита — Беларуси.