О том, что глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков гневно отреагировал на реакцию МОК относительно дисквалификации Ольги Харлан на ЧМ по фехтованию, попутно назвав благородным поведение собственной соотечественницы Анны Смирновой, устроившей настоящее шапито после отказа украинки, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал самого Позднякова.

В частности, российский спортивный функционер полагает поступок украинки дискриминацией по национальному признаку, и выступает против какого-либо проявления «чуткости и деликатности» к Ольге Харлан, а также с пафосно жалуется на то, что «тысячи граждан России и Беларуси, олимпийские чиновники без малейших колебаний вытравили из мирового спорта». Впрочем, президент ОКР забыл о том, что Смирнова явно не подпадает под критерии «нейтральных спортсменов», поскольку открыто армию страны-агрессора, где и проходит военную службу ее брат.

Ранее мы писали о том, при выполнении каких условий украинские спортсмены смогут выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами.