О том, что в Международной Федерации Фехтования (FIE) решили изменить правила об обязательном рукопожатии после состязаний, из-за возникновения достаточно спорной ситуации с украинской спортсменкой Ольгой Харлан, пишет «НБН», ссылаясь на издание La Repubblica.

Как стало известно, FIE допустила замену подобного рукопожатия на дистанционный «салют», что позволит украинцам избежать близкого контакта с россиянами и белорусами, которым разрешено участвовать в индивидуальных соревнованиях при условии перехода в «нейтральный статус».

Ранее наш информационный портал писал о том, как глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков гневно отреагировал на комментарий МОК относительно дисквалификации Ольги Харлан на ЧМ по фехтованию.