О том, что Марк Цукерберг — явный фаворит в возможной схватке с владельцем соцсети X (ex-Twitter) Илоном Маском, при этом, для потенциального поединка уже выделили «восьмиугольник» в Лас-Вегасе, на площадке, принадлежащей UFC, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, опубликованную Oddspedia.

Вопреки тому, что официального подтверждения указанного боя так и не появилось, а мама Маска категорически запретила тому бороться, букмекеры уже принимают ставки на результаты грандиозного шоу, отдав основной приоритет Цукербергу, на победу которого можно поставить с коэффициентом в 1,36 процента (вероятность успеха — 69 процентов), а на его соперника — с коэффициентом в 3 (вероятность успеха — лишь 31 процент).

Предполагается — такой невысокий процент ставок на габаритного и 51-летнего Маска, вызван тем, что Цукерберг на 12 лет моложе соперника, и имеет существенные достижения в джиу-джитсу, так как регулярно завоевывает призовые места на состязаниях по этому виду единоборств.

Ранее мы писали о том, как Усик высказался о планах на будущее, рассказав о спортивном и политическом сценариях.