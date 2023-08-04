О том, что в эту пятницу, 4-го августа в киевском «Доме футбола» прошел отбор к 3-му предварительному этапу розыгрыша «Vbet Кубка Украины сезона-2023/2024», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице «Украинской ассоциации футбола».

Согласно результатам данной жеребьевки:

«Скала-1911» (Стрый) сыграет с «Нивой» (Тернополь);

«Николаев» (Николаев, Львовская область) с «Агробизнесом» (Волочиск);

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) с «Эпицентром» (Каменец-Подольский);

«Звягель» с «ЮКСА» (Киев);

«Локомотив» (Киев) с «Левым берегом» (Киев);

«Кудровка» с «Мариуполем»;

«Ингулец» (Петрово) с «Викторией» (Сумы);

«Тростянец» с «Горняком-Спорт» (Горишние Плавни).

Ранее наш информационный портал писал о том, что букмекеры наконец-то определились с фаворитом в вероятном поединке Илона Маска и Марка Цукерберга.