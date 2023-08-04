О том, что в эту пятницу, 4-го августа в киевском «Доме футбола» прошел отбор к 3-му предварительному этапу розыгрыша «Vbet Кубка Украины сезона-2023/2024», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице «Украинской ассоциации футбола».
Согласно результатам данной жеребьевки:
- «Скала-1911» (Стрый) сыграет с «Нивой» (Тернополь);
- «Николаев» (Николаев, Львовская область) с «Агробизнесом» (Волочиск);
- «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) с «Эпицентром» (Каменец-Подольский);
- «Звягель» с «ЮКСА» (Киев);
- «Локомотив» (Киев) с «Левым берегом» (Киев);
- «Кудровка» с «Мариуполем»;
- «Ингулец» (Петрово) с «Викторией» (Сумы);
- «Тростянец» с «Горняком-Спорт» (Горишние Плавни).
Ранее наш информационный портал писал о том, что букмекеры наконец-то определились с фаворитом в вероятном поединке Илона Маска и Марка Цукерберга.