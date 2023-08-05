О том, что хорватский защитник Йошко Гвардиол перешел в британский клуб после подписания 5-летнего контракта на 90 миллионов евро, и теперь данный спортсмен по праву может считаться наиболее дорогим защитником за всю историю существования футбола, пишет «НБН», ссылаясь на информацию о трансфере, размещенную в официальном Twitter-аккаунте чемпиона Англии «Манчестер-Сити».

Отметим, что до сегодняшнего дня, 5-го августа, самым дорогостоящим футболистом, занявшим подобную позицию, был Гарри Магвайр, купленный клубом «Манчестер-Юнайтед» за чуть менее удивительную сумму — всего лишь за 87 миллионов евро.

Josko Gvardiol signs for City! 🩵 pic.twitter.com/MN6euvK0y0 — Manchester City (@ManCity) August 5, 2023

Ранее наш информационный портал писал о том, что в пятницу, 4-го августа, в столичном «Доме футбола» прошла жеребьевка 3-го предварительного этапа розыгрыша «Кубка Украины» на сезон 2023-2024.