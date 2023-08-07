Выступая на открытии Игр стран СНГ в Минске, Лукашенко заявил, что якобы к этим соревнованиям прикован взгляд «озлобленного» и «бессильного» Запада, который пытается вычеркнуть из международного спорта сильных конкурентов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Самопровозглашенный президент РБ пожаловался, что у российских и белорусских спортсменов «хотят отнять победы» и их отстранение от международных соревнований «убивает дух и смысл олимпийского движения». По словам диктатора, такие меры якобы являются признаком страха и слабости, попыткой спрятаться от правды жизни за «железным занавесом».

В очередной раз соратник Путина заговорил о «силе глубинных ценностей» России и Беларуси, заявив, что их якобы разделяет подавляющее большинство в международном сообществе, в частности, жители Европы и США.

Ранее оскандалился заявлением об участии россиян в Олимпиаде глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Политик высказался о «миротворческой» миссии спорта.