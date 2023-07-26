Глава внешнеполитического ведомства Венгрии после встречи с вице-президентом МОК высказался о «миротворческой миссии» спорта, информирует «НБН».

По словам главы МИД, во время разговора он рассуждал о том, почему нужно разделить спорт и геополитику. Дипломат считает, что «полностью инклюзивная» Олимпиада якобы может стать инструментом в достижении мира и помочь разрешить военный конфликт в Украине.

Представитель Будапешта отметил, что спортсмены, которые всю жизнь тренируются и «не имеют ничего общего» с политикой, проигрывают из-за отстранения от престижных международных соревнований.

Сийярто добавил, что Олимпиада «имеет миротворческую миссию», поэтому должна быть «о спорте, а не о политике».

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что запрет флага РФ на соревнованиях «разрушает» спорт.