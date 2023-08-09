О том, что профильный комитет парламента Украины, намерен добиться запрета для спортсменов из РФ и РБ на въезд в другие страны, для чего уже подготовлен соответствующий запрос, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Комитета по вопросам молодежи и спорта.

В частности, данный документ представляет собой проект обращения к лидерам и парламентам нескольких государств, содержащий предложение о запрете въезда не только спортивным делегациям из РФ/РБ, но и затрагивающий отдельно взятых спортсменов: например, нардепы призывают главу Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных особ закрыть доступ на свою территорию для представителей страны-агрессора и ее фактического сателлита даже под так называемыми «нейтральными флагами».

Ранее мы писали о том, как Лукашенко пожаловался на «заговор» в мировом спорте против РФ и Беларуси.