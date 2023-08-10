О том, что после ударов дронами по высотке «Москва-City», у Норманна появились весьма обоснованные опасения относительно собственной безопасности, и, согласно заявлениям гендиректора «Динамо» Павла Пивоварова, норвежец направил в соответствующие российские клубы заявление, касающееся расторжения контракта, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

Отметим, что сам футболист никак не прокомментировал данную ситуацию, но на российском сайте Sports.ru писали — полузащитник, проживал рядом с атакованными зданиями, и потому намерен уйти из указанных российских клубов, и уже обратился за помощью в юридическую компанию. Представители Норманна полагают — текущая обстановка является форс-мажором, оправдывающим одностороннее расторжение всех договоров.

Впрочем, в «Ростове» и «Динамо», обладающими правами на Норманна, сообщили о своих планах касательно подачи против норвежца судебного иска, поскольку контракт игрока истекает лишь в 2025-м году.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде Украины потребуют от мирового сообщества установить «железный занавес» для спортсменов из РФ и РБ.