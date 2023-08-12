О том, что звездный нападающий Лионель Месси, сейчас входящий в состав команды, возглавляемой не менее именитым Дэвидом Бекхэмом, снова выделился ярким голом, поразив ворота «Шарлотта» в 1/25 финала Кубка лиг, пишет «НБН», ссылаясь на видео, размещенной в официальном Twitter-аккаунте «Интер-Майами».

Как стало известно, аргентинец вышел на поле в стартовом составе, и уже на 86-й минуте добился решающего счета в этой встрече — 4:0: Месси из пределов штрафной площадки, одним касанием «расстрелял» опустевшие ворота противника, после удачной передачи с левого фланга, сделанной Леонардо Кампаной.

Таким образом, только благодаря аргентинцу, «Интер-Майами» смог выйти в 1/2 Кубка лиг, где встретится с «Филадельфией-Юнион» 16-го августа, в 2 часа ночи по времени Киева.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

Ранее мы писали о том, когда Месси впервые достиг нового юбилея по голам.