Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, страны, запятнавшие себя кровью украинского народа, не могут быть участниками Олимпиады. С начала российской полномасштабной войны от рук российских оккупантов погибли уже 340 украинских спортсменов и тренеров. Кроме того, повреждены 343 спортивных объекта.

«Украина решительно настроена. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, которая состоит из 35 государств. Мы вместе намерены бойкотировать Олимпийские Игры в Париже в случае допуска к участию в соревнованиях россиян и белорусов», — подчеркнул Шмыгаль.

Глава Кабмина добавил, что коалиция ожидает от Международного олимпийского комитета категорического отстранения агрессора от Олимпиады.

Напомним, ранее мы уже писали о допуске российских спортсменов к Олимпиаде.