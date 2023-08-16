О том, что «Динамит», как еще называют уроженца Лондона, признался — он не считает себя аутсайдером встречи на ринге, которая должна состояться 26-го августа в городе Вроцлав (Польша), пишет «НБН», ссылаясь на заявление Дюбуа, прозвучавшее на YouTube-канале «Boxing Social».

Боксер из Великобритании уверен — серьезная поддержка Усика, оказанная украинскими и польскими болельщиков только дополнительно его мотивирует, заставляя относиться к будущим событиям на ринге с максимальной концентрацией.

В частности, Дюбуа сравнил Усика с Чисорой и Джошуа, у которых «есть слабости». Британец полагает, что его зря уже записали в «аутсайдеры», поскольку он еще может «выйти и закрыть шоу одним ударом», и ему «плевать» на то, как интенсивно будут болеть за Усика, так как самое основное — британский спортсмен останется сосредоточенным, и еще покажет свои «характер, молодость и физическое превосходство».

Ранее мы писали о том, что Усик рассказал о своих планах на будущее, затронув и спортивный, и политический сценарии.