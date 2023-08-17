О том, что представители «Манчестер-Сити» приступили к переговорному процессу с руководством «Вест Хэм Юнайтед» относительно трансфера 25-летнего Пакеты, при этом «молотобойцы» уже установили на него «ценник» в 100 миллионов евро или же 85 миллионов фунтов стерлингов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную изданием The Telegraph.

В «Вест Хэм Юнайтед» обоснованно опасаются — бразильский игрок сборной намеревается ускорить этот переход, и уже начал строить планы на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, если, как ожидается, не покинет клуб до конца месяца. Стоит отметить, что «горожане» слишком долго интересовались бразильцем, однако после серьезной травмы у Кевина де Брюйне, решили действовать более активно — Пакета уже договорился с «Манчестер-Сити» относительно подписания 6-летнего контракта и будет настаивать на собственном трансфере.

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