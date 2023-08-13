О том, что 26-летний нападающий из нашей страны Артем Довбик, сейчас играющий за «Жирону», после забивания гола в поединке в 1-м туре чемпионата Испании по футболу, теперь войдет в историю «Ла Лиги» как первый украинец в турнире, отметившийся ошеломляющим результатом с подачи своего соотечественника Виктора Цыганкова, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

В частности, для достижения такого рекорда, Довбику хватило всего лишь 8 минут 29 секунд: украинец сразу после выхода во 2-м тайме на замену, помог «Жироне» избежать поражения в матче с «Реалом Сосьедадом» — матч завершился счетом 1:1, а Артем, в итоге, признан лучшим игроком на этой встрече.

Футбольные аналитики «WhoScored» выставили Довбику 7,2 балла, а «SofaScore» — 7,3, и это — наивысшие оценки в его команде.

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