О том, что экс-чемпион мира в 3-х весовых категориях отказался как-либо надлежаще отреагировать на кошмарный ракетный обстрел путинской армией центра Чернигова, буквально через несколько часов после этой трагедии, процитировав архимандрита Православной церкви РФ Сергия (Сребрянского), пишет «НБН», ссылаясь на официальный Instagram-аккаунт Сергея Ломаченко, частично заблокированный для доступа посетителям из Украины.

В частности, Ломаченко двусмысленно и довольно бесцеремонно обратился к своим, пока еще оставшимся «фанатам», напомнив им о праздновании православного Яблочного Спаса:

Плохих людей нет. Есть люди, за которых особенно нужно молиться.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Ломаченко решил не проводить бои в 2023-м году, и взять временный отдых, поскольку в Украине «все еще д*рьмовая ситуация».