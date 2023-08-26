О том, что украинец Илья Забарный угодил в топ-10 сезона 2023-24 из-за определенных результативных действий, таким образом став лидером в рамках «Премьер-лиги» Великобритании, пишет «НБН», ссылаясь на инфографику, размещенную в X-аккаунте Squawka.

Как стало известно, Забарного внесли в лучшую десятку игроков благодаря количеству заблокированных ударов, подсчитанных по всем европейским чемпионатам: у 20-летнего Ильи — шестая строчка с показателем по пяти прерванным подачам.

Ранее наш информационный портал писал о том, как легендарный форвард Лионель Месси помог своему новому клубе «Интер-Майами» прорваться в полуфинал американского «Открытого кубка».